Manca poco meno di un mese alla grande sfida, ma la febbre da derby a Milano è già altissima. Al punto che, come riferisce il Quotidiano Sportivo, i tifosi rossoneri hanno già polverizzato i biglietti a loro disposizione e stessa cosa è facile prevedere che accadrà per gli interisti al secondo anello verde loro riservato. Sarà il culmine di un mese dove il Meazza si prepara ad accogliere una serie di pienoni tra sfide di campionato, Coppa Italia e playoff di Champions League tra Inter e Bodo/Glimt.

Oltretutto, non essendo il derby Milan-Inter oggetto della disposizione del Viminale in merito al divieto di trasferta per i sostenitori nerazzurri, i rispettivi settori riservati al tifo organizzato potrebbero tornare ad ospitare le monumentali coreografie al moneto dell’ingresso in campo delle due squadre. Sempre che, come avvenuto all’andata, non sopravvengano nuove tensioni con le autorità su quel che sarà possibile esporre.