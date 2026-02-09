Spettatore speciale della finale di Speed skating 1000 metri femminile, ai Giochi invernali di Milano-Cortina, che ha visto trionfare la connazionale Jutta Leerdam con tanto di record olimpico, Denzel Dumfries si è soffermato con i giornalisti di NOS per parlare, ovviamente, del recupero dall'infortunio alla caviglia che lo tiene ai box ormai da novembre: "Sono nelle fasi finali, quindi spero di tornare il prima possibile - l'auspicio del laterale dell'Inter intercettato al Milano Ice Park di Rho -. È solo questione di settimane, anche se non c'è ancora una data precisa. Ma mi sto già allenando in campo e con la palla. Comincio ad avere davvero voglia di giocare. Il Mondiale? Ci sarò assolutamente, non sono preoccupato in tal senso".