Yoan Bonny avrebbe fatto la sua scelta a livello di Nazionale: no alla Francia, che ha rappresentato a livello giovanile, l'attaccante dell'Inter opta per la Costa d'Avorio. Secondo il giornalista ivoriano Sanh Séverin, Bonny, insieme a Leny Yoro del Manchester United, sarà già a disposizione degli Elefanti per la nuova finestra di partite internazionali in programma il mese prossimo, l'ultima prima dell'inizio dei Mondiali 2026 che vedrà la Costa d'Avorio inserita nel girone con Germania, Ecuador e Curaçao.

E proprio i Mondiali, presumibilmente, rappresentano il grande obiettivo del calciatore nerazzurro, conscio che le possibilità di vestire la maglia dei Bleus sarebbero ridotte al lumicino visto l'enorme potenziale offensivo della selezione di Didier Deschamps.