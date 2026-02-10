Nemanja Matic, espulso in Sassuolo-Inter, è stato squalificato per due turni, con l'aggiunta di una multa da 10mila euro, dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea. Stop di una giornata anche per Mariano Troilo (Parma), Juan Jesus (Napoli), Tommaso Pobega (Bologna), Lameck Banda (Lecce), Marius Marin (Pisa) e Alessio Romagnoli (Lazio). Entrano, invece, nella lista dei diffidati Dodo (Fiorentina), Zakaria Aboukhlal (Torino), Sascha Britschgi (Parma), Gianluca Gaetano (Cagliari) e Alessandro Marcandalli (Genoa).

In chiave Inter c'è da registrare solo la seconda sanzione per Federico Dimarco.