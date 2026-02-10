Cento euro di multa per i cori contro le Forze dell'Ordine. Questa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Pro nei confronti della Triesina e dell'Inter Under 23 dopo la partita di domenica al Nereo Rocco. Nel dettaglio, il club nerazzurro è stato punito "per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% dei 64 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 28° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)". Il club giuliano ha ricevuto la sanzione "per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 487), presenti nei Settori B, C, G, H della Curva Furlan, intonato, al 1° e al 23° minuto del primo tempo e al 18° e al 45° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in tutte le predette circostanze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S". Ricordiamo che la tifoseria organizzata interista era presente a Trieste per onorare la memoria del tifoso triestino Stefano Furlan, in occasione della ricorrenza del 42esimo anniversario della sua scomparsa.

Entra in diffida il tecnico nerazzurro Stefano Vecchi, ammonito nel corso della partita di domenica per la quarta volta in stagione. Settima ammonizione per Simone Cinquegrano, seconda per Antonio David, prima per Nino La Gumina e Mattia Zanchetta.