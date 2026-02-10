Con la giornata di campionato andata in archivio, Tuttosport sottolinea come l'Inter abbia ripreso o sorpassato la Juventus in due statistiche: i gol subiti sono rimasti 19 contro i 20 dei bianconeri, mentre i marcatori complessivi sono diventati 16 proprio come quelli bianconeri.

Lo scoglio più importante resta ora quello del risultato nello scontro diretto, dopo il 4-3 patito all'andata. Tornando alle reti segnate in campionato, l'Inter è arrivata a 57, di cui due autoreti e i gol segnati da Barella, Bastoni, Mkhitaryan, Dumfries, Sucic e Carlos Augusto (tutti a 1), Bisseck (2), Pio Esposito (3), Zielinski (4), Dimarco e Bonny (5), Calhanoglu e Thuram (7). In Europa restano davanti solo il Barcellona (63 in 23 partite) e il Bayern Monaco (79 in 21). Se si conta tutta la stagione le reti nerazzurre sono già 80 e tra i marcatori stagionali va aggiunto Diouf, due centri in Coppa Italia e uno in Champions. Si può arrivare ai 119 di Inzaghi nel 2024/25 a cui ha contribuito anche Chivu coi 5 gol del Mondiale per club.