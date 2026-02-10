Sassuolo-Inter vista dalla prospettiva dell'arbitro. Come di consueto, Lega Serie A propone un estratto del 'film' girato dalla RefCam di Daniele Chiffi durante la gara di sabato del Mapei Stadium. Una gara dove si evidenzia il piglio sicuro col quale il fischietto padovano tiene le redini di un match comunque non complicato, dove analizza con decisione gli episodi dei gol di Yann Bisseck e Luis Henrique sottolineando come non ci siano situazioni da sanzionare in un caso come nell'altro.

Deciso Chiffi anche quando redarguisce Alessandro Bastoni e Josh Doig che si stavano scambiando delle trattenute in occasione del primo calcio d'angolo: "Cos'è questa cosa? You've taken a big risk", dice Chiffi allo scozzese che sorride. 

