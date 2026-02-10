Focus sulla grande stagione di Federico Dimarco, oggi su Tuttosport. Il 28enne mancino nerazzurro, sognato dal Manchester United sul mercato ma pronto ad essere blindato dal club nerazzurro fino al 2029 o 2023 (è in scadenza nel 2027, firmerà a fine stagione) ha cambiato passo da un anno all'altro.

I numeri parlano chiaro: sei gol in stagione, soprattutto tredici assist (qualcuno dice undici per due leggere deviazioni). I secondi nella classifica dei passaggi vincenti sono a sei (Barella, Paz e Rodriguez). L'anno scorso lo stesso Dimarco si fermò a otto in tutto il campionato. Nei top 5 d'Europa duella con Oliseh (quindici) e nel mirino c'è il Thomas Muller del 2021/22 con ventuno. Difficile arrivare al tedesco, ma si può "prendere" il "Papu" Gomez, che nel 2019/20 arrivò a sedici.