Giornata particolare, quella di oggi, per Hakan Calhanoglu. Non solo perché oggi dovrebbe essere il giorno X per il suo rientro in gruppo dopo il lungo stop per infortunio, ma anche perché, come riferito da Sky Sport, ad Appiano Gentile ci saranno visite speciali apposta per lui: è infatti arrivato alla Pinetina il CT della Nazionale turca Vincenzo Montella, che dopo essere stato ieri alla Continassa è ora nel centro sportivo dell'Inter per tastare il polso al suo capitano in vista degli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali di giugno.

Vincenzo Montella é appena entrato ad Appiano Gentile. Il CT della Turchia arriva in visita nel giorno in cui Calhanoglu è atteso al rientro in gruppo. @SkySport @APaventi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) February 10, 2026