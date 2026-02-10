Giornata particolare, quella di oggi, per Hakan Calhanoglu. Non solo perché oggi dovrebbe essere il giorno X per il suo rientro in gruppo dopo il lungo stop per infortunio, ma anche perché, come riferito da Sky Sport, ad Appiano Gentile ci saranno visite speciali apposta per lui: è infatti arrivato alla Pinetina il CT della Nazionale turca Vincenzo Montella, che dopo essere stato ieri alla Continassa è ora nel centro sportivo dell'Inter per tastare il polso al suo capitano in vista degli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali di giugno.

Mar 10 febbraio 2026
Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
