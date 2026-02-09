Parlando a Sky Sport dopo Roma-Cagliari 2-0, Gian Piero Gasperini ha tessuto le lodi di Marco Palestra, giocatore di proprietà dell'Atalanta che ha visto crescere a Bergamo, dopo averlo ritrovato da avversario: "Palestra è un top - dice senza giri di parole Gasp -. Aveva 17 anni quando si è allenato con noi in prima squadra, poi ci ha 'fregato' l'Under 23; in più, noi avevamo tanti giocatori forti nel suo ruolo. E' cresciuto tantissimo, sta giocando da giocatore importante".