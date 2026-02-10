Francisco Conceiçao, esterno della Juventus, intervistato da Sport Mediaset in vista della partita contro l'Inter rassicura i tifosi bianconeri circa le sue condizioni e intenzioni, garantendo di stare bene prima e di voler rimanere a lungo a Torino poi, per poi parlare del big match di San Siro: "Noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Vogliamo vincere la partita e dimostrare di essere una grande squadra. Sappiamo che l'Inter sta vivendo un momento molto buono vincendo tante partite bene, ma noi abbiamo le qualità per vincere e andremo lì per farlo, sicuramente".