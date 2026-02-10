Mentre l'attenzione è rivolta al sempre più vicino barrage per l'accesso ai Mondiali, nell'immediato la Nazionale italiana sarà interessata dal sorteggio della fase a gironi della Nations League 2026-2027, che avverrà giovedì 12 febbraio a Bruxelles. Alla cerimonia saranno presenti il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, assistente in Nazionale del CT Gennaro Gattuso.

Gli Azzurri, che nella passata edizione hanno raggiunto i quarti di finale, saranno impegnati anche quest’anno nella Lega A e si presenteranno al sorteggio in seconda fascia in compagnia di Paesi Bassi, Danimarca e Croazia. Le quattro teste di serie saranno i campioni in carica del Portogallo, Spagna, Francia e Germania, con le sedici nazionali ai nastri di partenza che andranno a formare quattro gironi da quattro squadre: ogni nazionale giocherà sei gare, tre in casa e tre in trasferta, con le altre tre avversarie del girone.