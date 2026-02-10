Ospite al 'Cinema Anteo' di Milano per presentare 'Juventus Primo Amore', il docu-film in uscita al cinema che ripercorre il decennio bianconero dal 1975-1985 bianconero, Zbigniew Boniek ha provato a spiegare i motivi per i quali la Juve non riesca più a vincere lo scudetto ormai da sei stagioni: "Nessuna squadra può vincere il campionato per 20 anni di fila - le sue parole -. Non è facile, ci sono anche gli altri. E' come il meteo: a volte è bello, altre volte un po' meno. L'Inter non era così forte come adesso qualche anno fa. Se togli la squadra di Chivu, questa Serie A è equilibrata. L'Inter è scappata, vediamo se riescono a prenderla".
Data: Mar 10 febbraio 2026
Autore: Mattia Zangari
