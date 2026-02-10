Sabato sera, a San Siro, andrà in scena il secondo derby d'Italia stagionale dopo quello pirotecnico di Torino conclusosi 4-3 per la Juve, capace di beffare l'Inter in rimonta all'ultimo respiro. Sarà una sfida nella sfida per Kephren Thuram, che incrocerà ancora una volta il fratello Marcus: "Mi aspetto una grande partita perché si affrontano due grandi squadre della Serie A - le parole del centrocampista francese a Sky Sport -. Loro sono molto forti, noi giochiamo bene: sarà sicuramente una bella partita anche dal punto di vista tattico. Sarà difficile. Se ho scritto a Marcus? Ci scriviamo tutti i giorni, ma non parliamo della partita. Parliamo di tutto, della vita, di cose più importanti del calcio".

Ci sarà anche vostro padre Lilian in tribuna.

"Sì, ci sarà tutta la nostra famiglia a Milano. Mio padre rimane neutrale, però io sono il più piccolo della famiglia...".