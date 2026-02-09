Buone notizie per Luciano Spalletti, ieri sera costretto a rinunciare a Francisco Conceiçao per un problemino riscontrato dal portoghese poco prima del cambio, fastidio che ha convinto il tecnico di Certaldo a non rischiare. Scelta conservativa che ha dato i suoi frutti: secondo le ultime news di la Juventus può sorridere. La squadra di Spalletti non ha niente da temere: Conceiçao al derby d'Italia ci sarà.

Tutto Juve fa sapere che il fastidio al ginocchio riscontrato dal giocatore è un problemino lieve che si potrà risolvere nel giro di pochi giorni, in tempo per il match contro l'Inter a San Siro, sfida alla quale il figlio d'arte potrà prendere parte.