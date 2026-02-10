Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non perde il senso della realtà nonostante i grandi complimenti ricevuti per la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026 a San Siro, ricordando come il destino del Giuseppe Meazza sia segnato: "Non è uno stadio adeguato ai tempi, questa è la realtà, ma è stato un momento giustamente di gloria per un impianto che ha dato tanto a Milano - ha spiegato a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe -. Quindi no, non credo che ci sia nessuna possibilità di ripensare a nulla".