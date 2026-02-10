Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non perde il senso della realtà nonostante i grandi complimenti ricevuti per la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026 a San Siro, ricordando come il destino del Giuseppe Meazza sia segnato: "Non è uno stadio adeguato ai tempi, questa è la realtà, ma è stato un momento giustamente di gloria per un impianto che ha dato tanto a Milano - ha spiegato a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe -. Quindi no, non credo che ci sia nessuna possibilità di ripensare a nulla". 

Sezione: Focus / Data: Mar 10 febbraio 2026 alle 13:24 / Fonte: Sport Mediaset
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print