"È davvero bello essere qui a San Siro. È un piacere perché sono tifoso dell’Inter e perché tra qualche mese qui ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei giochi e credo che sarà davvero speciale" aveva detto Amos Mosaner ai canali ufficiali della sua squadra del cuore in occasione di una visita al Meazza racchiusa nella puntata di 'Fuori campo'. Un incontro che ha portato bene al trentenne trentino che questo pomeriggio ha portato a casa, insieme a Stefania Constantini, la medaglia di bronzo di curling.

"Avevi ragione Amos: è stato speciale" ha scritto l'Inter nel post social in omaggio all'atleta azzurro: "Complimenti a Mosaner, che ha vinto il bronzo al fianco di Stefania Costantini nel curling in doppio misto".

