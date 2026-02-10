Visita speciale quella di oggi per Vincenzo Montella, come vi abbiamo già raccontato oggi ospite alla Pinetina di Appiano Gentile dove ha abbracciato il neo-rientrato in gruppo di Cristian Chivu, nonché capitano della sua Turchia, Hakan Calhanoglu. L'incontro è stato celebrato anche dalla federazione turca che su X ha aggiornato il 'diario di bordo' social del commissario tecnico.

"Vincenzo Montella, allenatore della nazionale turca, che il 26 marzo affronterà la Romania nella semifinale degli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA 2026, ha fatto visita oggi all'Inter nell'ambito delle sue visite ai club italiani. Il ct italiano, in visita presso le strutture dell'Inter, ha incontrato il ct rumeno Cristian Chivu e il capitano della nostra nazionale Hakan Çalhanoğlu. Ad accompagnare Montella in questa visita anche il vice allenatore della nazionale Daniele Russo e il preparatore atletico Pierpaolo Polino. La delegazione della nazionale, che ha assistito anche all'allenamento, è stata calorosamente accolta da Chivu e dai suoi assistenti, con i quali ha avuto incontri separati prima e dopo l'allenamento. Montella aveva già visitato Roma, Cagliari e la Juventus durante il suo tour in Italia".

