Visita speciale quella di oggi per Vincenzo Montella, come vi abbiamo già raccontato oggi ospite alla Pinetina di Appiano Gentile dove ha abbracciato il neo-rientrato in gruppo di Cristian Chivu, nonché capitano della sua Turchia, Hakan Calhanoglu. L'incontro è stato celebrato anche dalla federazione turca che su X ha aggiornato il 'diario di bordo' social del commissario tecnico.
"Vincenzo Montella, allenatore della nazionale turca, che il 26 marzo affronterà la Romania nella semifinale degli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA 2026, ha fatto visita oggi all'Inter nell'ambito delle sue visite ai club italiani. Il ct italiano, in visita presso le strutture dell'Inter, ha incontrato il ct rumeno Cristian Chivu e il capitano della nostra nazionale Hakan Çalhanoğlu. Ad accompagnare Montella in questa visita anche il vice allenatore della nazionale Daniele Russo e il preparatore atletico Pierpaolo Polino. La delegazione della nazionale, che ha assistito anche all'allenamento, è stata calorosamente accolta da Chivu e dai suoi assistenti, con i quali ha avuto incontri separati prima e dopo l'allenamento. Montella aveva già visitato Roma, Cagliari e la Juventus durante il suo tour in Italia".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:12 Sabatini avvisa Chivu: "Per il campionato non è finita. All'Inter gli è girata bene e con Conte..."
- 20:58 Continua il tour di Montella: oggi alla Pinetina da capitan Calhanoglu. La nota della TFF turca
- 20:43 Marianella: "All'Inter non serve comprare giocatori da 100 mln. Ecco perché. La Juve vuole arrivare al suo livello ma..."
- 20:28 Inter, Calhanoglu rientra in gruppo e punta la super sfida contro la Juventus: "Back at it"
- 20:14 Romano: "Ecco perché Luis Henrique è rimasto all'Inter. L'offerta del Bournemouth era competitiva, le cifre"
- 20:00 Non solo la difesa: in estate anche il centrocampo dell'Inter potrebbe cambiare faccia. Le idee non mancano
- 19:45 Mondiali 2026 in tv, si va verso il tandem DAZN-RAI. In attesa di conoscere il destino dell'Italia
- 19:30 Mosaner e Costantini vincono il bronzo nel curling in doppio misto. L'Inter: "Avevi ragione Amos: è stato speciale"
- 19:15 Lumezzane, Troise: "Contro l'Inter U23 servirà una prestazione diversa rispetto all'ultima"
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB PESARO. Finalmente CALHA e BARELLA
- 18:51 Canovi: "L'Inter viaggia verso lo scudetto per come sta giocando. Vedremo il Milan, anche se ha meno qualità dei nerazzurri"
- 18:36 Montella incensa Chivu: "Intelligenza fuori misura, è un grande allenatore. Calhanoglu..."
- 18:22 Poretti: "Sono terrorizzato dal Milan da sempre, sono già in ansia per il derby di marzo"
- 18:07 Scudetto, anche gli scommettitori sempre più orientati sull'Inter. Crolla la fiducia nel Milan
- 17:53 Mauro: "Inter-Juve partita da tripla. Ma il discorso Scudetto è chiuso, solo i nerazzurri possono perderlo"
- 17:38 Yoan Bonny dice no alla Francia: l'attaccante dell'Inter opta per la Costa d'Avorio, con l'obiettivo Mondiale
- 17:24 Nations League, giovedì il sorteggio dell'edizione 2026-2027: Italia in seconda fascia
- 17:10 QS - Febbre da derby già altissima: biglietti polverizzati. E potrebbero rivedersi le coreografie
- 16:55 Gravina: "Sentimenti positivi per la Nazionale, marzo sarà importante per tutto il movimento"
- 16:42 Gugliani, CT Argentina U20: "Lautaro poco decisivo nei big match? Chi lo pensa ne sminuisce le doti"
- 16:27 La RefCam di Sassuolo-Inter - Chiffi sicuro e preciso sui gol di Bisseck e Luis Henrique
- 16:14 Giudice sportivo, due turni di squalifica a Matic dopo l'espulsione in Sassuolo-Inter. Seconda sanzione per Dimarco
- 16:00 Sky - Inter-Juve, due buone notizie dal primo allenamento settimanale: Calhanoglu e Barella in gruppo
- 15:46 Vittoria più clean sheet, 13esima volta in Serie A: nei 5 top campionati d'Europa nessuno come l'Inter
- 15:31 Rigore in Genoa-Napoli, Tommasi (AIA): "Non c'è assolutamente fallo su Vergara, è una strisciata accidentale"
- 15:17 La 'chiamata' di Hernanes: "Pio Esposito per me può arrivare un pelino sopra Yildiz, ecco perché"
- 15:03 Gigi Buffon punta tutto su Pio Esposito: "Arriverà ben oltre quello che possiate pensare. E ci porterà ai Mondiali"
- 14:48 Bookies - Lautaro viaggia a passo di record: l'obiettivo 30 gol non è una cosa impossibile
- 14:34 Short track, oro dell'Italia nella staffetta mista. L'Inter: "Complimenti, fantastica la nerazzurra Fontana"
- 14:20 Sky - Giornata importante per Calhanoglu: oggi è atteso il rientro in gruppo. E alla Pinetina c'è Montella
- 14:07 Cori contro le Forze dell'Ordine, 100 euro di multa per l'Inter U23. Vecchi entra in diffida
- 13:53 Dumfries celebra la doppietta olandese nello speed skating: "Che motivazione per il Mondiale"
- 13:38 Juventus, Conceiçao avvisa l'Inter: "Stanno vivendo un gran momento ma a San Siro vogliamo vincere"
- 13:24 Sala: "Nessun ripensamento su San Siro, ormai non è uno stadio adeguato ai tempi"
- 13:10 Milan, Nkunku: "L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Derby? Match speciale"
- 12:56 Boniek: "Scudetto? Serie A equilibrata senza l'Inter. E' scappata via, vediamo se riescono a prenderla"
- 12:42 Juve, Khéphren Thuram: "Inter molto forte, mi aspetto una gara difficile. Papà Lilian rimane neutrale, con Marcus..."
- 12:27 Bild - Gli occhi dell'Inter su Daniel Svensson, terzino del BVB. I gialloneri disposti a trattare a partire da...
- 12:14 Super Palacios nel derby contro il Deportivo Riestra: numeri da leader per il difensore
- 12:00 DUMFRIES svela come sta, i ritorni di BARE e CALHA. LAUTI e DIMASH, polemiche FINITE? Serve COERENZA
- 11:45 Acerbi compie 38 anni, l'Inter: "Si è imposto fin da subito come un pilastro della squadra"
- 11:30 McKennie, Inter e Atletico Madrid 'calde': le richieste del giocatore e il fattore Spalletti per la Juventus
- 11:16 Prandelli: "Yildiz e McKennie giocherebbero anche in questa Inter. Ho un debole per Marcus Thuram"
- 11:02 CdS - Inter-Juve, il paradosso degli attacchi: se Spalletti avesse Pio e Bonny...
- 10:48 CdS - Inter, Dimarco aveva bisogno di un cambio di guida tecnica: che differenze con l'anno scorso
- 10:34 Gattuso chiama gli azzurri a cena: dell'Inter la rappresentanza più folta. E ci sono due new entry
- 10:20 Corsera - Inter-Juve, ci si rivede: allo Stadium tremarono i muri. Così Chivu ha plasmato una squadra con numeri record
- 10:06 Condò: "Reset sul Var a fine anno. Vergara non ha mai giocato il calcio che rimpiangiamo"
- 09:52 TS - L'Inter prende e sorpassa la Juve in due statistiche. Attacco super anche tra i top 5 d'Europa
- 09:38 TS - L'Inter torna ad allenarsi: attese risposte da due giocatori in vista della Juve
- 09:24 TS - Il Man United sogna Dimarco, ma l'Inter lo blinderà. E l'esterno punta a un doppio record
- 09:10 CdS - Chivu pronto a riabbracciare Calhanoglu e Barella
- 08:56 Verso Inter-Juve, Stramaccioni: "Il gap in classifica è corretto, ecco la differenza tra Chivu e Spalletti. Il romeno ha ragione quando dice che..."
- 08:42 CdS - Chivu a velocità supersonica: +9 sulla Juve dall'ingresso di Spalletti
- 08:28 GdS - Dimarco top in Europa: nessun esterno come lui. Nuovo motore con Chivu
- 08:14 GdS - Riecco Barella e Calhanoglu: entrambi attesi al rientro in gruppo. Per Chivu ci sarà solo un problema...
- 08:00 Mercoledì Inter U23 di nuovo in campo contro il Lumezzane: dirigerà Leorsini di Terni
- 00:00 In principio era un'amichevole...
- 23:55 U15, due interisti convocati per il doppio test con la Cechia. Battisti: "Vogliamo testare i ragazzi a livello internazionale"
- 23:45 Di Marzio: "L'Inter crede in Luis Henrique, a gennaio il Bournemouth aveva offerto 30 milioni di euro"
- 23:40 Juve, Ottolini aggiorna la situazione McKennie: "Rinnovo? I colloqui procedono"
- 23:25 Cremonese, Pisa e Sassuolo. L'Inter fa 18 punti con le neopromosse: è la seconda volta negli ultimi 20 anni
- 23:10 Roma, Gasperini ritrova Palestra da avversario: "Ora è un top, è cresciuto tantissimo"
- 22:55 Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: bilancio positivo con sei vittorie su otto partite giocate
- 22:40 Gol in Serie A con l'Inter: Lautaro supera Altobelli e punta il podio. Nel mirino il record di Totti, Del Piero...
- 22:38 La Roma si rialza sulle ali di Malen: 2-0 al Cagliari, agganciata la Juventus al quarto posto
- 22:25 Adani: "Dimarco quasi un centravanti, con lui parti 1-0. Evoluzione da terzino? Può fare il Robertson, ma in Italia..."
- 22:10 Cassano e l'aneddoto su Ausilio: "L'anno scorso mi disse che Bisseck diventerà uno dei migliori al mondo"
- 21:55 Ventola: "Dimarco incredibile. L'anno scorso durava 60', quest'anno sta facendo la miglior stagione della sua carriera"
- 21:39 Tre assist in una partita, Dimarco eguaglia il record di Oddo. Raggiunto lo score di Maicon nella stagione del Triplete