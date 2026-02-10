Tornare a respirare l'aria di casa ha fatto bene a Tomas Palacios, che finalmente è tornato a giocare con continuità dopo l'esperienza ai margini in nerazzurro. Il difensore centrale, alla prima da titolare, è stato un grande protagonista della vittoria dell'Estudiantes per 1-0 contro il Deportivo Riestra, con numeri impressionanti che testimoniano la ritrovata fiducia:

• 79/84 passaggi precisi (94%)

• 3/4 lanci lunghi precisi

• 1/1 cross precisi

• 2/2 tackle vinti

• 8 rinvii

• 5/7 duelli vinti con palla a terra

• 5/7 duelli aerei vinti

Ovviamente incensato dalla critica, il difensore ancora di proprietà dell'Inter si è così espresso al termine del derby: “I tifosi si fanno sentire, e questo fa bene al giocatore. Il derby è sempre importante, ma ora è il momento di riprendersi e pensare a cosa fare dopo".