E' iniziato ieri sera a Milano il "tour" di Gennaro Gattuso, ct della nazionale per ovviare al mancato stage in vista dei prossimi playoff mondiali. Come riportato da Tuttosport, il selezionatore ha chiamato gli interisti Barella, Dimarco, Esposito, Frattesi e Bastoni, con loro Bartesaghi, Gabbia e Ricci dal Milan, i bianconeri Locatelli, Gatti, Miretti e Cambiaso, più Kean e Orsolini. Presenti anche Bonucci e Buffon, facenti parte dello staff azzurro.
Come riporta il quotidiano, sia Bartesaghi che Miretti sono due new entry: potrebbero essere convocati per il prossimo impegno.
Sezione: Focus / Data: Mar 10 febbraio 2026 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Focus
Juve, Khéphren Thuram: "Inter molto forte, mi aspetto una gara difficile. Papà Lilian rimane neutrale, con Marcus..."
Di Marzio: "L'Inter crede in Luis Henrique, a gennaio il Bournemouth aveva offerto 30 milioni di euro"
Adani: "Dimarco quasi un centravanti, con lui parti 1-0. Evoluzione da terzino? Può fare il Robertson, ma in Italia..."
Altre notizie
Martedì 10 feb
- 14:20 Sky - Giornata importante per Calhanoglu: oggi è atteso il rientro in gruppo. E alla Pinetina c'è Montella
- 14:07 Cori contro le Forze dell'Ordine, 100 euro di multa per l'Inter U23. Vecchi entra in diffida
- 13:53 Dumfries celebra la doppietta olandese nello speed skating: "Che motivazione per il Mondiale"
- 13:38 Juventus, Conceiçao avvisa l'Inter: "Stanno vivendo un gran momento ma a San Siro vogliamo vincere"
- 13:24 Sala: "Nessun ripensamento su San Siro, ormai non è uno stadio adeguato ai tempi"
- 13:10 Milan, Nkunku: "L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Derby? Match speciale"
- 12:56 Boniek: "Scudetto? Serie A equilibrata senza l'Inter. E' scappata via, vediamo se riescono a prenderla"
- 12:42 Juve, Khéphren Thuram: "Inter molto forte, mi aspetto una gara difficile. Papà Lilian rimane neutrale, con Marcus..."
- 12:27 Bild - Gli occhi dell'Inter su Daniel Svensson, terzino del BVB. I gialloneri disposti a trattare a partire da...
- 12:14 Super Palacios nel derby contro il Deportivo Riestra: numeri da leader per il difensore
- 12:00 DUMFRIES svela come sta, i ritorni di BARE e CALHA. LAUTI e DIMASH, polemiche FINITE? Serve COERENZA
- 11:45 Acerbi compie 38 anni, l'Inter: "Si è imposto fin da subito come un pilastro della squadra"
- 11:30 McKennie, Inter e Atletico Madrid 'calde': le richieste del giocatore e il fattore Spalletti per la Juventus
- 11:16 Prandelli: "Yildiz e McKennie giocherebbero anche in questa Inter. Ho un debole per Marcus Thuram"
- 11:02 CdS - Inter-Juve, il paradosso degli attacchi: se Spalletti avesse Pio e Bonny...
- 10:48 CdS - Inter, Dimarco aveva bisogno di un cambio di guida tecnica: che differenze con l'anno scorso
- 10:34 Gattuso chiama gli azzurri a cena: dell'Inter la rappresentanza più folta. E ci sono due new entry
- 10:20 Corsera - Inter-Juve, ci si rivede: allo Stadium tremarono i muri. Così Chivu ha plasmato una squadra con numeri record
- 10:06 Condò: "Reset sul Var a fine anno. Vergara non ha mai giocato il calcio che rimpiangiamo"
- 09:52 TS - L'Inter prende e sorpassa la Juve in due statistiche. Attacco super anche tra i top 5 d'Europa
- 09:38 TS - L'Inter torna ad allenarsi: attese risposte da due giocatori in vista della Juve
- 09:24 TS - Il Man United sogna Dimarco, ma l'Inter lo blinderà. E l'esterno punta a un doppio record
- 09:10 CdS - Chivu pronto a riabbracciare Calhanoglu e Barella
- 08:56 Verso Inter-Juve, Stramaccioni: "Il gap in classifica è corretto, ecco la differenza tra Chivu e Spalletti. Il romeno ha ragione quando dice che..."
- 08:42 CdS - Chivu a velocità supersonica: +9 sulla Juve dall'ingresso di Spalletti
- 08:28 GdS - Dimarco top in Europa: nessun esterno come lui. Nuovo motore con Chivu
- 08:14 GdS - Riecco Barella e Calhanoglu: entrambi attesi al rientro in gruppo. Per Chivu ci sarà solo un problema...
- 08:00 Mercoledì Inter U23 di nuovo in campo contro il Lumezzane: dirigerà Leorsini di Terni
- 00:00 In principio era un'amichevole...
Lunedì 09 feb
- 23:55 U15, due interisti convocati per il doppio test con la Cechia. Battisti: "Vogliamo testare i ragazzi a livello internazionale"
- 23:45 Di Marzio: "L'Inter crede in Luis Henrique, a gennaio il Bournemouth aveva offerto 30 milioni di euro"
- 23:40 Juve, Ottolini aggiorna la situazione McKennie: "Rinnovo? I colloqui procedono"
- 23:25 Cremonese, Pisa e Sassuolo. L'Inter fa 18 punti con le neopromosse: è la seconda volta negli ultimi 20 anni
- 23:10 Roma, Gasperini ritrova Palestra da avversario: "Ora è un top, è cresciuto tantissimo"
- 22:55 Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: bilancio positivo con sei vittorie su otto partite giocate
- 22:40 Gol in Serie A con l'Inter: Lautaro supera Altobelli e punta il podio. Nel mirino il record di Totti, Del Piero...
- 22:38 La Roma si rialza sulle ali di Malen: 2-0 al Cagliari, agganciata la Juventus al quarto posto
- 22:25 Adani: "Dimarco quasi un centravanti, con lui parti 1-0. Evoluzione da terzino? Può fare il Robertson, ma in Italia..."
- 22:10 Cassano e l'aneddoto su Ausilio: "L'anno scorso mi disse che Bisseck diventerà uno dei migliori al mondo"
- 21:55 Ventola: "Dimarco incredibile. L'anno scorso durava 60', quest'anno sta facendo la miglior stagione della sua carriera"
- 21:39 Tre assist in una partita, Dimarco eguaglia il record di Oddo. Raggiunto lo score di Maicon nella stagione del Triplete
- 21:24 Cagliari, Angelozzi esagera: "Palestra super, per me è il laterale più forte d'Europa. Arriverà in alto"
- 21:10 Quagliarella: "Zielinski sembrava perso, con Chivu ora è un uomo in più. L'Inter sta dominando in Italia"
- 20:53 Dumfries: "Recupero? Questione di settimane, anche se non c'è una data precisa. Mi alleno già con il pallone"
- 20:41 Inter perfetta lontana da San Siro, 8 vittorie consecutive in trasferta: è la terza volta nella storia
- 20:27 Krstovic e Zappacosta, continua la rimonta europea dell'Atalanta: Cremonese ko 2-1
- 20:13 Thuram torna a colpire: col Sassuolo fanno 20 avversari trafitti dal francese, come lui solo Lautaro
- 19:58 Speed skating, Jutta Leerdam trionfa a Milano davanti a Dumfries: medaglia d'oro e record olimpico. Denzel: "Storia fatta"
- 19:43 Moretto: "Dimarco-Bayern Monaco, c'è un retroscena. McKennie, sondaggio dell'Inter ma la Juve vuole il rinnovo"
- 19:29 Magull: "Grande vittoria con la Fiorentina, avremmo potuto segnare anche di più. Ora testa al Parma"
- 19:14 Lega Serie A, all'ordine del giorno della prossima assemblea l'acquisizione... del Fantacalcio
- 19:00 Rivivi la diretta! La SETTIMANA di INTER-JUVE, l'incubo BIG MATCH, CHIVU vs SPALLETTI e il REBUS a CENTROCAMPO
- 18:54 Niente Grande Fratello per Walter Zenga. Arriva la precisazione dell'ex portiere dell'Inter
- 18:40 Scarpa d'Oro 2026, Lautaro irrompe nelle prime dieci posizioni dopo il gol col Sassuolo
- 18:26 Massini, vice pres. AIA: "Mai contrari al professionismo arbitrale, ma dentro l'associazione"
- 18:12 Malagò: "L'Italia può rilanciarsi coi playoff per il Mondiale". Poi è amaro sul calcio italiano: "Situazione insostenibile"
- 17:57 Lautaro lascia il segno su Milano: l'Inter celebra il Toro, ora "sul podio nerazzurro di tutti i tempi"
- 17:43 videoSalvataggio sulla linea, traversa e triplo assist contro il Sassuolo. L'Inter celebra Dimarco: "Unstoppable"
- 17:28 Bologna, Fenucci: "Fabbian per noi come un figlio. Ma l'operazione con la Fiorentina andava fatta"
- 17:13 Sassuolo, Grosso a SM: "Complimenti a Chivu per l'ottimo lavoro, sta facendo cose importanti"
- 16:59 Francesi all'attacco: segnano Mbappé, Thuram e Dembélé. Kylian celebra il trio e Deschamps sorride
- 16:44 Bugeja: "Quest'anno sto segnando, ma senza le mie compagne non posso fare nulla. Ora il Parma"
- 16:30 Conceicao rassicura la Juventus dopo il fastidio di ieri e punta l'Inter: "Ci vediamo alla prossima"
- 16:15 Aleksandar Stankovic inarrestabile: in Belgio è ancora 'Scarpa d'oro'. Con lui una portabandiera dell'Inter
- 16:02 Champions League, Adidas svela il pallone della finale di Budapest. Sarà utilizzato a partire dai playoff
- 15:48 Battesimo del gol per Luis Henrique e Akanji: i marcatori stagionali dell'Inter ora sono 16
- 15:34 Trevisani esalta Dimarco, poi spiega: "La comprensione delle situazioni sta facendo la differenza dell'Inter. Ora però..."
- 15:19 Ambrosini: "Campionato appeso al Milan: già al derby rischia di finire il torneo"
- 15:05 Il Podcast di FcIN - Sassuolo-Inter 0-5, l'analisi di Andrea Bosio; nerazzurri travolgenti
- 14:50 Napoli, Juan Jesus: "Arbitri, fatto un passo indietro. Samuel e Chivu oggi giocherebbero una gara sì e una no"