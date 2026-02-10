E' iniziato ieri sera a Milano il "tour" di Gennaro Gattuso, ct della nazionale per ovviare al mancato stage in vista dei prossimi playoff mondiali. Come riportato da Tuttosport, il selezionatore ha chiamato gli interisti Barella, Dimarco, Esposito, Frattesi e Bastoni, con loro Bartesaghi, Gabbia e Ricci dal Milan, i bianconeri Locatelli, Gatti, Miretti e Cambiaso, più Kean e Orsolini. Presenti anche Bonucci e Buffon, facenti parte dello staff azzurro.

Come riporta il quotidiano, sia Bartesaghi che Miretti sono due new entry: potrebbero essere convocati per il prossimo impegno.