Harry Kane e Kylian Mbappé continuano il loro testa a testa nella classifica della Scarpa d'Oro. L'inglese segna due gol, il francese uno e ora ci sono due punti di differenza tra i due bomber, che precedono Erling Haaland, terzo a quota 42. Nella Top 10 irrompe però Lautaro Martinez, andato a segno anche ieri nel 5-0 esterno rifilato dall'Inter al Sassuolo: il capitano nerazzurro sale al settimo posto a quota 28, agganciando così l'attaccante serbo dell'RFK Riga Darko Lemajić

Sezione: Copertina / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 18:40 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print