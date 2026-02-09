Harry Kane e Kylian Mbappé continuano il loro testa a testa nella classifica della Scarpa d'Oro. L'inglese segna due gol, il francese uno e ora ci sono due punti di differenza tra i due bomber, che precedono Erling Haaland, terzo a quota 42. Nella Top 10 irrompe però Lautaro Martinez, andato a segno anche ieri nel 5-0 esterno rifilato dall'Inter al Sassuolo: il capitano nerazzurro sale al settimo posto a quota 28, agganciando così l'attaccante serbo dell'RFK Riga Darko Lemajić.