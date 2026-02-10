I Mondiali di calcio di USA, Canada e Messico corrono spediti verso DAZN. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la piattaforma di sport in streaming è vicina ad acquisire i diritti di trasmissione nella rassegna iridata nel nostro Paese, aggiungendo così eventualmente al proprio portafoglio un altro mercato dopo la Spagna e il Giappone. Dopo il Mondiale per Club, quindi, DAZN trasmetterà anche il Mondiale per antonomasia, anche se rimangono da chiarire le strategie dell'OTT.

All'elenco potrebbe aggiungersi anche la RAI: la tv di Stato dovrebbe acquisire i diritti di alcune partite della Coppa del Mondo, in cui rientrerebbero quelle dell’Italia qualora gli Azzurri si qualificassero per la manifestazione. Una scommessa importante per le emittenti coinvolte e per l’equilibrio tra investimento e introiti, dal momento in cui l’assegnazione ufficiale avverrà prima della disputa dei playoff di marzo, senza sapere ancora se l’Italia volerà negli Stati Uniti.