Secondo il giornalista Matteo Moretto, la Juventus farà un nuovo tentativo per convincere Weston McKennie a rinnovare il contratto in scadenza a giugno, facendo leva sul fatto che il poliedrico centrocampista statunitense si trovi bene a Torino. La trattativa, per ora, è rimasta bloccata perché i bianconeri hanno fatto capire di non volersi spingere oltre certe cifre, ed è in queste difficoltà che qualche club sta pensando di insinuarsi per provare a tentare il colpo a parametro zero. Tra le società che hanno sondato la situazione, per capire la fattibilità dell'operazione, c'è anche l'Inter, mentre il Milan non risulta, al momento, interessato al profilo dell'ex Schalke 04.

A proposito dei nerazzurri, l'uomo copertina delle ultime settimane è Federico Dimarco, giocatore che - racconta Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano - nel 2023-24 sarebbe potuto approdare al Bayern Monaco, club che lo aveva messo in cima alla lista degli obiettivi per la fascia sinistra prima di sondare Theo Hernandez.