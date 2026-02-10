Il Bournemouth ci ha provato seriamente per Luis Henrique, ma nonostante un'offerta golosa l'Inter ha deciso di trattenere il brasiliano a Milano. Nel classico video su YouTube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano fa chiarezza sulle cifre messe sul tavolo dal club inglese: "Si diceva che l'offerta fosse di 18-19 milioni di euro, ma a me risultava invece che fosse un'offerta molto competitiva economicamente e che dipendeva dagli incastri. Posso dirvi che quell'offerta praticamente ripagava l'Inter dall'investimento fatto col Marsiglia. Era un'offerta da 26-27 milioni di euro con dei bonus".

La ricerca del sostituto non è andata a buon fine e quindi la pista si è pian piano raffreddata: "L'Inter ha tenuto l'offerta in stand-by da fine dicembre perché aspettava di capire se avrebbe trovato il sostituto sul mercato o meno. Non è stato così: Luis Henrique è rimasto, l'Inter resta soddisfatta del suo rendimento ma in estate vedremo, dipenderà anche da come andranno in questi mesi. Chivu l'ha sempre difeso, il Bournemouth è la squadra ci ha provato in maniera seria mentre il Besiktas ha presentato un'offerta con una formula non accettabile per l'Inter, ovvero un prestito con diritto che sarebbe diventato obbligo".