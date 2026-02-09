Si rialza la Roma dopo la sconfitta di Udine di una settimana fa. La truppa giallorossa piega all'Olimpico il Cagliari grazie a una doppietta di Malen, ancora una volta decisivo nell'economia conclusiva. Con questo successo la squadra di Gasperini aggancia al quarto posto la Juventus (quota 46 punti), entrando in piena lotta per la Champions.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 22:38
Autore: Niccolò Anfosso
