Lautaro Martinez ha scritto una pagina di storia contro il Sassuolo, siglando il suo 171esimo gol con la maglia dell'Inter e raggiungendo Boninsegna al terzo posto della classifica all time dei marcatori nerazzurri.

Ma non solo. L’attaccante argentino sale a 129 reti in Serie A con l’Inter, superando Alessandro Altobelli (128) e piazzandosi alle spalle soltanto di Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138) e Stefano Nyers (133).

Tra i giocatori andati a segno con una sola squadra in Serie A, solo cinque hanno fatto meglio di Lautaro: Totti, Del Piero, Boniperti, Riva e Pascutti.

Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 22:40
Autore: Raffaele Caruso
