Antonio Cassano, presente nella serata di Viva el Futbol, ha parlato della crescita di Federico Dimarco e del momento dell'Inter: "Dimarco? L'ho sempre massacrato, ma la partita col Dortmund mi ha fatto cambiare idea. I suoi numeri di quest'anno sono notevoli; è la sua miglior stagione. Inzaghi lo sostituiva dopo 60 minuti. Quest'anno sta avendo una continuità di prestazioni impressionanti. E' tanta roba, sta facendo una grandissima stagione. Mi sta convincendo". Su Bastoni, Cassano ha aggiunto: "Fa fatica a muoversi, non sa marcare e non può giocare a 50 metri dalla porta".

C'è stata anche una riflessione su Bisseck: "L'anno scorso fece un errore a Genova e parlai con Ausilio. Lui mi disse: 'Diventerà titolare della Germania e nell'arco di poco tempo uno dei più forti al mondo".