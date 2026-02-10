Weston McKennie è diventato insostituibile per la Juventus. Da quando è arrivato Spalletti è il centrocampista della Serie A che ha segnato di più in tutte le competizioni: 7 gol. Ma il suo contratto è in scadenza al 30 giugno e, come riporta Tuttosport, il tecnico bianconero spinge per un prolungamento almeno biennale. Uno così, secondo Spalletti, non si trova e per convincere l'allenatore a restare servirà lavorare in questo senso.

Inter e Atletico Madrid sono però "calde", senza dimenticare la MLS. Il giocatore ha comunque dato priorità alla Juventus, ma vorrebbe arrivare a 4 milioni di stipendio l'anno, con le commissioni in aggiunta. Spalletti chiede sempre quale sia la situazione. La risposta, per ora, è stata "ci stiamo lavorando", ma McKennie può già accordarsi con chi vuole.