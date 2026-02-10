Oggi, martedì 10 febbraio 2026, Francesco Acerbi spegne 38 candeline. Una ricorrenza celebrata, ovviamente, anche dall'Inter con il classico messaggio d'auguri: "Arrivato all’Inter nell’estate del 2022, Acerbi ha saputo imporsi fin da subito come uno dei pilastri della squadra, mettendo a disposizione solidità, personalità ed enorme spirito di sacrificio - si legge sul sito del club milanese -. Con la maglia nerazzurra è stato protagonista di un ciclo vincente, culminato con la conquista dello Scudetto della Seconda Stella, oltre a una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. In totale ha collezionato 140 presenze ufficiali, arricchite da cinque reti, tra cui resta scolpito il gol segnato nel derby di ritorno contro il Milan, decisivo per la matematica conquista del 20° titolo tricolore. Al difensore dell’Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!".