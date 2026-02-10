Tra i giocatori che meglio stanno figurando nel Borussia Dortmund c'è il 23enne terzino svedese Daniel Svensson, rapidamente diventato un giocatore chiave di Niko Kovac. Questo si riflette anche nel potenziale prezzo di trasferimento qualora venisse ceduto quest'estate. Il Borussia Dortmund è fondamentalmente restio a cedere il suo terzino; ciononostante, secondo la Bild, il club giallonero potrebbe aprire alle trattative qualora arrivassero proposte importanti.

La soglia minima a partire dalla quale il BVB è disposto a sedersi al tavolo è di 30 milioni di euro. La dirigenza del Borussia Dortmund è in una posizione di forza nelle trattative, dato che il contratto di Svensson scade nel 2029, anche se diversi club sono già sulle sue tracce: dal Leeds United all'Arsenal fino all'Inter, che non ha avuto modo di vederlo in azione da vicino in occasione dell'ultima sfida di Champions League in quanto indisponibile per squalifica.