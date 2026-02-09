Giampaolo Pazzini parla dagli studi di Pressing dopo la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo e, da ex compagno di squadra di Chivu, non lesina complimenti all'attuale tecnico nerazzurro. "Penso che il lavoro di Chivu sia importantissimo. Al Mondiale per club la squadra sembrava veramente stanca, ha fatto un lavoro empatico. Ma lui è uno che le cose te le dice, so che dopo la sconfitta con la Juventus si è fatto sentire. Con Cristian ho giocato, è uno tosto..."