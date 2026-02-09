In un mese di gennaio contraddistinto da risultati altalenanti per il Club Brugge, la certezza si chiama Aleksandar Stankovic. Il serbo è ormai a tutti gli effetti il craque del campionato belga con le sue eccellenti prestazioni anche in Champions League contro l'Olympique Marsiglia, tra le altre cose. Stankovic ha coronato il suo gennaio con una seconda Scarpa d'Oro del Mese, prestigioso riconoscimento dato dagli appassionati tramite il quotidiano Het Laatste Nieuws. Il centrocampista di scuola Inter ha ottenuto anche questa volta una percentuale bulgara con l'81,1% dei voti, seminando gli altri concorrenti Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise), Parfait Guiagon (Charleroi), Shogo Taniguchi (STVV) e Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).

Soddisfazione anche per una attuale portabandiera dell'Inter, che vince il titolo a livello femminile: Tessa Wullaert, infatti, può aggiungere un'altra Scarpa d'Oro del Mese alla sua bacheca dopo aver vinto la 'vera' Gouden Schoe. La macchina da gol nerazzurra ha sconfitto agevolmente la stella del PSV Lore Jacobs e Mariam Toloba (Nantes).