"Mi sento meglio rispetto all’inizio perché dopo la doppietta al Verona e un paio di incontri saltati per un problema alla caviglia, ho potuto giocare qualche gara di fila da titolare e questo mi ha aiutato". Lo dice Christopher Nkunku, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Qual è la differenza principale tra Serie A, Bundesliga, Ligue 1 e Premier League?

"Qui le squadre tatticamente sono preparate al massimo, non si prendono molti rischi e non concedono spazi".

A gennaio era molto corteggiato, ma ha voluto fortemente restare al Milan. Perché?

"Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di ‘aprire’ ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan".

In campionato l’Inter è prima con otto punti di vantaggio. Allo scudetto non ci pensa?

"Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e andare in Champions. Adesso però pensiamo partita dopo partita e alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Abbiamo anche il derby, un match speciale".

C’è una squadra che finora l’ha impressionata più delle altre?

"Il Como gioca bene con la palla e la fa girare in modo intelligente".