L'intervista nel pre-partita di Roma-Cagliari su DAZN è stata l'occasione per Guido Angelozzi, direttore sportivo del club sardo, di esaltare tre giovani rossoblu, tra cui Marco Palestra, profilo tenuto d'occhio dall'Inter per il futuro: "Palestra, Kilicsoy e Rodriguez sono tre giocatori importantissimi, bravissimi - le sue parole -. Secondo me, arriveranno in alto. Palestra è super, per me è il laterale più forte d'Europa già adesso. Kilicsoy si è ambientato, è un attaccante che farà parlare di sé. Rodriguez pure diventerà un calciatore importante".