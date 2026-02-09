L'intervista nel pre-partita di Roma-Cagliari su DAZN è stata l'occasione per Guido Angelozzi, direttore sportivo del club sardo, di esaltare tre giovani rossoblu, tra cui Marco Palestra, profilo tenuto d'occhio dall'Inter per il futuro: "Palestra, Kilicsoy e Rodriguez sono tre giocatori importantissimi, bravissimi - le sue parole -. Secondo me, arriveranno in alto. Palestra è super, per me è il laterale più forte d'Europa già adesso. Kilicsoy si è ambientato, è un attaccante che farà parlare di sé. Rodriguez pure diventerà un calciatore importante".

Sezione: Focus / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 21:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print