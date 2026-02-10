Dumfries in un'intervista parla del suo recupero e del suo rientro, Chivu intanto è pronto a riabbracciare Barella e Calha in gruppo in vista di Inter-Juventus. Tutto il mondo esalta e applaude Lautaro e Dimarco, ma c'è chi fino a poco tempo fa distruggeva entrambi.

Mar 10 febbraio 2026
Autore: Raffaele Caruso
