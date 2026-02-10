Arrivano due buone notizie per Cristian Chivu dal centro sportivo di Appiano Gentile, dove oggi è andato in scena il primo allenamento settimanale dell'Inter in vista del derby d'Italia di sabato contro la Juventus: come riferisce Sky Sport, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono tornati a lavorare in gruppo e, quindi, sono sulla buona strada per essere inseriti nuovamente tra i convocati, rispettando la tabella di marcia dello staff medico nerazzurro.