Arrivano due buone notizie per Cristian Chivu dal centro sportivo di Appiano Gentile, dove oggi è andato in scena il primo allenamento settimanale dell'Inter in vista del derby d'Italia di sabato contro la Juventus: come riferisce Sky Sport, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono tornati a lavorare in gruppo e, quindi, sono sulla buona strada per essere inseriti nuovamente tra i convocati, rispettando la tabella di marcia dello staff medico nerazzurro. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 10 febbraio 2026 alle 16:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
