"L'Inter crede in Luis Henrique, altrimenti lo avrebbe potuto vendere a gennaio. Fatalità ha voluto che con il Sassuolo abbia segnato, iniziando a confermare che si è rivelata la scelta giusta. C'erano offerte importanti per comprarlo a titolo definitivo, dalla Turchia e dalla Premier. Il Bournemouth per, esempio, aveva offerto 30 milioni di euro, più della cifra spesa dai nerazzurri spesi per comprarlo dal Marsiglia". Così Gianluca Di Marzio parlando a Sky Sport della scelta dei nerazzurri di continuare a puntare sul brasiliano dopo l'investimento di 25 milioni di euro fatto la scorsa estate per prelevarlo dall'OM. 

Sezione: Focus / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 23:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
