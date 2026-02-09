"L'Inter crede in Luis Henrique, altrimenti lo avrebbe potuto vendere a gennaio. Fatalità ha voluto che con il Sassuolo abbia segnato, iniziando a confermare che si è rivelata la scelta giusta. C'erano offerte importanti per comprarlo a titolo definitivo, dalla Turchia e dalla Premier. Il Bournemouth per, esempio, aveva offerto 30 milioni di euro, più della cifra spesa dai nerazzurri spesi per comprarlo dal Marsiglia". Così Gianluca Di Marzio parlando a Sky Sport della scelta dei nerazzurri di continuare a puntare sul brasiliano dopo l'investimento di 25 milioni di euro fatto la scorsa estate per prelevarlo dall'OM.