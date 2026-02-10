Vincenzo Montella fa tappa ad Appiano Gentile nel giorno del rientro in gruppo di Hakan Calhanoglu. Intercettato da Sky Sport al momento dell'uscita, il ct della Turchia ha parlato della visita al centro sportivo nerazzurro e non solo: "È andata bene, sto facendo un po' in giro perché si avvicinano le convocazioni per i playoff. Grande accoglienza, è stato piacevole ritrovare Cristian (Chivu, ndr) dopo tanti anni. E poi ovviamente anche Hakan (Calhanoglu, ndr)".

Con Chivu eravate compagni, ti sta stupendo come allenatore?

"Eravamo compagni, c’è un grande rapporto. Gli auguro il meglio perché è un ragazzo perbene. Sta dimostrando di essere un grande allenatore con un'intelligenza fuori misura, farà molto bene".

Sei pià tranquillo con Calhanoglu e Yildiz?

"In Nazionale molto dipende da come arrivano i giocatori, soprattutto per quelli più importanti è necessario che arrivino nelle migliori condizioni. Incrociamo le dita".

Che Inter-Juve ti aspetti?

"È sempre un classico, un Derby d'Italia che regala sempre grandi emozioni. Credo che sarà un grandissimo spettacolo, al di là del risultato".