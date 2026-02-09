Con il gol di ieri al Sassuolo, Lautaro Martinez ha agguantato Roberto Boninsegna a quota 171 nella classifica dei bomber all-time dell'Inter, graduatoria guidata da Giuseppe Meazza (284 reti in 408 presenze) con Alessandro Altobelli (209 in 466 partite) sul secondo gradino. Proprio Bonimba, intervistato dalla Gazzetta, celebra il traguardo del capitano argentino: "Da parte mia un grande applauso a Lautaro Martinez. Prima che un ex calciatore nerazzurro sono ancora un tifoso acceso dell’Inter e quindi non posso che rallegrarmi con lui per questa stagione che porta avanti all’insegna del gol - ammette -. Era prevedibile che il Toro mi raggiungesse, non proprio scontato che lo facesse tanto rapidamente. Meglio così, del resto la squadra sta filando come una locomotiva verso lo scudetto. Posso dire che è un piacere essere al suo fianco in questa prestigiosa graduatoria, e confesso il rammarico di non essergli stato accanto sul terreno di gioco perché avremmo formato una coppia di attaccanti micidiale".

Bobo, ha pensato che alla prossima rete di Lautaro lei dovrà scendere dal podio e togliersi la medaglia di bronzo da collo… Sicuro sicuro che non avverte ameno un pizzico di tristezza?

"I record sono fatti per essere battuti. E a voler analizzare in modo completo questa classifica, posso vantare di essere alle spalle solo di Meazza nella media gol: quindi conserverò la medaglia d’argento perlomeno in questa classifica".

Intanto ieri sera la sua Beneamata ha maltrattato il malcapitato Sassuolo.

"In campionato siamo i più forti e continueremo a dimostrarlo negli imminenti confronti con Milan e Juve. La Champions è un altro discorso, i rapporti di forza cambiano inevitabilmente. Però credo che si possa fare altra strada".