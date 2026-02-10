Solo parole di encomio per Pio Esposito da parte di Gigi Buffon. L'ex portiere della Juventus, oggi capodelegazione della Nazionale, ospite del programma di DAZN 'Cult' prevede per l'attaccante dell'Inter un futuro stellare: "Io penso che Pio arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare. Ho avuto la fortuna di stare con lui, di vederlo muoversi in campo, fuori campo e negli spogliatoi; è un ragazzo e un professionista che ha un'umiltà, una voglia di apprendere, una determinazione e un entusiasmo di stare nel gruppo che ho visto a pochi. È oltre che un giocatore un ragazzo eccezionale, si vede già adesso. Sorprenderà tutti andando un livelo oltre quello che voi pensiate. Se ci porterà ai Mondiali? Ma è ovvio, è l'unica certezza che abbiamo".