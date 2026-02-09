"Dimarco è quasi un centravanti, in termini di offerta alla squadra quando gioca lui vuol dire partire 1-0 per l'Inter. Questo aspetto condiziona anche l'avversario diretto di Dimarco". A dirlo è Lele Adani, nel tradizionale appuntamento del lunedì sera con 'Viva el Futbol'.

Parlando di un eventuale evoluzione da terzino di una difesa a quattro di Dimash, Adani ribadisce una sua vecchia convinzione: "Noi leggiamo molte volte i ruoli con la tradizione italiana, ingabbiando i giocatori - le sue parole -. Per me, se tu lo metti in una big non ti accorgi che ha giocato a cinque tutta la vita. Se tu lo metti al posto di Robertson, Dimarco fa Robertson. Spesso diciamo che non può fare il quarto perché è basso, oppure che soffre in fase difensiva perché spinge troppo. Dobbiamo scrollarci di dosso questa lettura. Nei campionati più importanti d'Europa, se il terzino non rientra se la sbriga il centrale. Se prendiamo gol, ne faremo uno in più".