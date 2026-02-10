Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine dell'evento di presentazione della nuova collezione dell'album Panini 'Calciatrici', dedicato alla Serie A Women, soffermandosi sull'importanza del mese di marzo per la Nazionale maschile che si giocherà l'accesso ai Mondiali e per quella femminile che invece inizierà il suo cammino di qualificazione: "Sentimenti positivi. Sarà un mese importante per tutto il nostro movimento. Tutto quello che rientra nelle nostre possibilità lo stiamo facendo, consapevoli dei vincoli ma anche del fatto che marzo comporterà impegni importanti per ambedue le Nazionali".