"Back at it". Sono queste le parole scelte da Hakan Calhanoglu per festeggiare anche su Instagram il fresco rientro in gruppo dopo il problema al polpaccio accusato all’87' della sfida di campionato contro il Napoli. Il turco, che ha postato alcuni scatti dell'allenamento odierno tra lavoro in campo e l'abbraccio con il ct Vincenzo Montella (oggi in visita ad Appiano Gentile), sarà a disposizione per il big match di sabato sera contro la Juventus. Una notizia positiva per Chivu, pronto a rilanciare una delle colonne del centrocampo nerazzurro.