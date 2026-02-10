"Va beh tanto si sa, sarà un'amichevole visti i rapporti tra i club", aveva detto qualcuno prima di Sassuolo-Inter. Qualche dubbio sulla volontà dei neroverdi di lasciare agevolmente i tre punti agli avversari nerazzurri, però, sarà venuto già alla prima azione, quando solo un fenomenale Dimarco ha impedito il gol a Koné. La squadra di Grosso è partita forte, ha spevantato Sommer, per poi capitolare però all'11' su inzuccata di Bisseck.

E qui la storia muta. "Scusate, ci siamo sbagliati. Non era un'amichevole, ma la solita Marotta League". Ah ecco, meno male. Ci stavamo preoccupando. Il motivo del grande ritorno? Semplice: l'angolo da cui nasce l'1-0 scaturisce da una parata di Muric su Luis Henrique che a sua volta arriva da un passaggio di Zielinski dopo un cross successivo a un tiro respinto in area. Insomma, questa sorta di Fiera ell'Est è stata interpretata come regalo arbitrale che ha messo in discesa la sfida del Mapei Stadium.

E mentre il Milan si gode un riposo extra, considerando pure che non gioca alcuna coppa, e mentre il Napoli raccatta tre punti a Genova grazie a un rigore ridicolo gentilmente donato all'ultimo minuto, quella messa nel mirino da noti e ignoti resta l'Inter, che ormai ha quasi più nemici che punti in classifica. Il tutto, ovviamente, con argomentazioni che oscillano tra l'imbarazzante e il calunnioso. La domanda è solo una: tra i tanti detrattori della Beneamata, sarà mai possibile trovare un qualcuno di intelligente?