La Nazionale italiana Under 15 tornerà a Novarello per il doppio test amichevole con la Cechia domani (ore 15, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 12 febbraio (ore 11). Gli Azzurrini, che si sono radunati ieri a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, oggi hanno svolto una seduta di allenamento in palestra, fatta eccezione per i due portieri Matteo Bondone (Genoa) e Samuele Spanò (Inter), impegnati sul campo con il preparatore dei portieri Fabrizio Ferroni. Nel primo pomeriggio, invece, la squadra al completo si è ritrovata sul campo 6 per la rifinitura.

"L’idea è quella di testare a livello internazionale tutti quei ragazzi che reputiamo da Nazionale. Per questo abbiamo diversi calciatori nuovi rispetto al raduno precedente. È importante metterli alla prova in partite amichevoli di questo genere - le parole di Enrico Battisti a Figc.it -. La Cechia è una squadra di qualità, soprattutto davanti, che ha gamba e che finora ha fatto sempre ottimi risultati. Sarà un test valido e probante. Sappiamo che possono metterci in difficoltà, ma sappiamo anche di avere le qualità per fare altrettanto. In queste due gare ci metteremo alla prova”.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Samuele Spanò (Inter);

Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Andrea Bernasconi (Milan), Giulio Cacucciolo (Torino), Mattia Casella (Cremonese), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Christian D’Aiello (Genoa), Elia Pistone (Fiorentina);

Centrocampisti: Samuele Chiesa (Cremonese)*, Daniele Geraci (Stoccarda), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa);

Attaccanti: Francesco Buondonno (Napoli), Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Mattia Pica (Roma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Leonardo Rossini (Milan). *

convocato il 6 febbraio in sostituzione dell’indisponibile Marco Vaccarella (Juventus).