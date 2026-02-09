Sospiro di sollievo per la Juventus che questa mattina è stata rassicurata sulle condizioni di Francisco Conceicao, ieri costretto a restare in panchina per via di un fastidio che lo ha colto nel riscaldamento prima del cambio. Problemino già rientrato che ha fatto scongiurare qualche altro stop per il portoghese che ieri sera ha lasciato temere in una sua assenza al derby d'Italia. Dopo le rassicuranti indiscrezioni circolate nelle scorse ore, anche il centrocampista ha voluto rassicurare i tifosi bianconeri: "Ci vediamo alla prossima, sempre fino alla fine", ha scritto il numero 7 di Luciano Spalletti sui social.