Per Massimo Mauro la sfida di sabato tra Inter e Juve sarà come sempre un match emozionante, ma che non sposterà nulla in chiave lotta Scudetto. Perché, come spiega l'ex giocatore bianconero alla Gazzetta dello Sport, il discorso per il tricolore "è già chiuso, poi può succedere qualsiasi cosa. Ma a questo punto il campionato può perderlo solo l’Inter. Ciò non vuol dire che con la Juve non sarà una partita stuzzicante, ma per adesso tra le due squadre c’è un gol e mezzo di differenza. Sono convinto che la squadra di Luciano Spalletti vorrà fare una bella partita perché ci saranno spazi e perché vorrà far vedere di essere allo stesso livello di quella di Cristian Chivu, quindi sarà una partita da tripla. Ma lo Scudetto lo vincerà l’Inter, è lassù e non la tocca nessuno".