Spazio anche all'episodio arbitrale più discusso della 24esima giornata di Serie A, ovvero il rigore assegnato al Napoli contro il Genoa, nel corso di 'Open Var', il format di DAZN in cui i vertici arbitrali spiegano le decisioni prese in campo. Per commentare l'assegnazione del penalty da parte di Davide Massa, su suggerimento del VAR, in studio c'è Dino Tommasi, Componente della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A: "Il VAR e l'AVAR si fanno attirare dal contatto tra il piede di Cornet e il collo piede di Vergara, quando in verità il movimento del difensore è del tutto accidentale - precisa Tommasi -. Non c'è assolutamente fallo. Facciamo una considerazione sullo step on foot: è una cosa che nasce per punire gesti imprudenti o addirittura di vigoria sproporzionata, qui invece c'è una semplice presa di posizione. Vero che gli tocca il collo piede, ma è una dinamica normale del difensore che ha il diritto di muoversi. Non c'è imprudenza né punibilità. In sala VAR si fanno attrarre dalla prima immagine che può apparire fallosa, però poi rivedendola in dinamica calcisticamente c'è ben poco. E' una strisciata accidentale, è un errore valutativo che abbiamo fatto".