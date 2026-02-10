"L'Inter viaggia verso lo scudetto per come sta giocando e, per converso, per come si stanno esprimendo le sue dirette avversarie". A dirlo è Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi italiani, nel corso di una chiacchierata con Tuttomercatoweb.com. "Ora vedremo cosa farà il Milan (che è a -8 dalla vetta con una partita in meno, ndr), anche se non ha la qualità per competere con i nerazzurri", ha aggiunto Canovi.