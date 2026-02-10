Dopo il giorno di riposo di ieri, oggi l'Inter torna a lavorare ad Appiano: c'è da preparare la grande sfida con la Juve di sabato prossimo. Focus in particolare su due possibili rientri pesanti: Barella e Calhanoglu, i grandi assenti di questa parte di stagione assieme al lungodegente Dumfries, fuori da inizio novembre.

Appuntamento a oggi pomeriggio per l'unica seduta di giornata: "Per rivedere Dumfries c’è ancora da aspettare, ma Barella e Calha vedono la luce in fondo al tunnel - riferisce la Gazzetta -. Lo stesso Chivu, dopo il quarto di Coppa Italia contro il Torino, aveva anticipato che sarebbero tornati «a disposizione in gruppo subito dopo la partita contro il Sassuolo, da quello che so io». Ma il dialogo tra allenatore e comparto medico è talmente fitto e continuo che i dubbi erano pochi. A Chivu interessa soltanto rispettare alcuni capisaldi anti-ricadute: dalla necessità di non anticipare mai i tempi, alla voglia di rispettare una fondamentale cautela con qualsiasi infortunato. Barella ha saltato due partite di campionato, la Coppa contro il Torino e l’ultima partita della fase a girone unico di Champions League contro il Dortmund. Quattro appuntamenti in tutto. Calhanoglu le stesse gare del compagno di reparto più l’Arsenal a San Siro e altre tre di campionato (Lecce, Udinese e Pisa tra metà e fine gennaio)".

La squadra ha retto ottimamente anche senza i due senatori, ma è chiaro che il doppio rientro fa sorridere tutti alla Pinetina. E per Chivu l'unico problema sarà l'abbondanza...